بثنائية في شباك اليمن.. المنتخب الوطني يبلغ نهائي غرب آسيا

وافتتح ابراهيم بايش اهداف المباراة في الدقيقة 26 ثم اضاف حسين علي الهدف الثاني في الدقيقة 31 من علامة الجزاء، ليقلص المنتخب اليمني النتيجة الى هدف واحد، بعدما سجل عبد الواسع المطري هدف فريقه في الدقيقة 90.وبهذا الفوز عزز المنتخب الوطني، صدارته للمجموعة الاولى برصيد 10 نقاط.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني في المباراة النهائية على ملعب كربلاء الدولي يوم الاربعاء المقبل.