عبد المهدي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب المواطنين

اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاحد، عددا من التوجيهات لتسهيل وتسريع الإجراءات بعد فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي، فيما اكد ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب المواطنين.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى جولة تفقدية في جانبي العاصمة بغداد مساء اليوم، وإطلع ميدانيا على اجراءات فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي وازالة الكتل الكونكريتية وصولا الى صالة المغادرة"، مبينا انه "تجول في الصالة الرئيسية والتقى بعدد من المسؤولين والعاملين في المطار".

واضاف انه "توقف لمتابعة انسيابية مرور عجلات المواطنين الداخلة والخارجة، وأبدى عددا من التوجيهات لتسهيل وتسريع الإجراءات".

واكد المكتب ان "عبد المهدي زار في الليلة نفسها مرقد الشيخ عبدالقادر الگيلاني بمنطقة باب الشيخ في بغداد وأدى الصلاة بمسجد الحضرة القادرية"، لافتا الى انه "التقى بإمام المسجد والقائمين على الحضرة القادرية الذين عبّروا عن شكرهم وترحيبهم وارتياحهم لمايشهده المرقد من اهتمام ومن تزايد لأعداد الزائرين من داخل العراق والدول الاسلامية نتيجة لإستقرار الأوضاع الأمنية".

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وتابع ان "عبد المهدي التقى بعدد من المواطنين وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم".

واكد عبد المهدي على "اهمية الوحدة والتآخي بين ابناء الشعب العراقي في ظل الاستقرار الأمني والمجتمعي"، موضحا ان "الحكومة تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب المواطنين وتستجيب لها".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، عن افتتاح شارع مطار بغداد الدولي بشكل رسمي، من الساعة السادسة مساء الى الواحدة ليلا.