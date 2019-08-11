انهاء تكليف الركابي من مهام مدير مرور المثنى

افاد مصدر امني، الاحد، بإنهاء تكليف العميد عبد الامير رحمن الركابي من مهامه مديرا لمرور المثنى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر انهاء تكليف العميد عبد الامير رحمن الركابي من مهامه كمدير لمرور المثنى، وتكليف العميد جاسم محمد بدلا عنه".
واضاف المصدر ان "العميد الركابي تم نقله الى بغداد".
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