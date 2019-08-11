التحالف: سقوط صاروخين باليستيين بمحافظة حجة أطلقتهما مليشيا الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت مساء السبت صاروخين بالستيين من محافظة عمران، من مواقع مدنية وسقطت بعد إطلاقها داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة/مديرية حيران).

وأوضح العقيد المالكي، في بيان، استمرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بانتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.