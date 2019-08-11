الشرطة الأمريكية: إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بالجانب الغربي من ولاية شيكاغو

أصيب 6 أشخاص، الأحد، بجروح في إطلاق نار في "غارفيلد بارك" على الجانب الغربي من ولاية شيكاغو الأمريكية.

وأفادت شرطة ولاية شياغو بأن الضحايا 5 نساء ورجل واحد كانوا يقفون مع مجموعة كبيرة من الناس في منطقة بشارع "ويست ليك".

وأوضحت أن شخصا فتح النار من سلاحه، فيما رد شخصان آخران على الأقل بإطلاق النار.

وقالت الشرطة إن رجلا في الـ25 من عمره نقل إلى مستشفى قريب، بعد إصابته بعيار ناري في الظهر، وهو في حالة حرجة.

وأضافت أن امرأة (32 عاما) نقلت إلى نفس المستشفى لكنها في حالة مستقرة، حيث أصيبت بعيار ناري في الرقبة والوجه.

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وتم نقل امرأة أخرى تبلغ من العمر 32 عاما إلى المستشفى نفسه في حالة مستقرة بعد إصابتها بعيار ناري في الكتف الأيسر.

وتابعت الشرطة أنه تم نقل امرأتين أخريين (37 و38 عاما) إلى مستشفى "ستروجر" وهما في حالة مستقرة.

كما أصيب في الحادث شاب يبلغ 37 عاما برصاصة في الكتف الأيسر، وأصيب شاب يبلغ من العمر 38 عاما في ذراعه اليمنى.

ونقلت امرأة خامسة، (27 عاماً)، إلى المستشفى في حالة مستقرة بعد إصابتها في الساق اليسرى.

كان الضحايا من بين أكثر من 100 شخص كانوا يحضرون إحدى الحفلات في شارع "ويست ليك".

وتقول الشرطة إن هناك عدة مشاجرات حدثت أثناء التجمع.