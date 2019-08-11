هدنة طرابلس واقتحام الأقصى.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسية، بقذائف هاون عشوائية.. مليشيات طرابلس تخرق الهدنة الأممية، الملك سلمان يبحث مع الرئيس هادي المستجدات على الساحة اليمنية، تجدد المواجهات بـ"الأقصى" بعد سماح الاحتلال للمستوطنين باقتحامه، شرطة النرويج تحقق في حادثة إطلاق النار داخل مسجد كعمل إرهابي محتمل.
وفي الاقتصاد، تطالعون ترامب يحذر بكين: أوقفوا رحيل الشركات الصينية، كوريا الجنوبية والفلبين تعقدان جولة ثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة، مظاهرات الديمقراطية تعصف باقتصاد هونج كونج.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد 11 أغسطس/آب 2019 .
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