الان تتابع الشرطة الأمريكية: ضحايا في حادث إطلاق نار بشيكاغو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
أصيب 6 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق نار في الجزء الغربي من مدينة شيكاغو الأمريكية.
وأعلنت الشرطة الأمريكية أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات، بعضهم في حالة خطرة نتيجة حادث إطلاق النار في شيكاغو
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