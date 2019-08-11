الان تتابع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن: مستعدون للعمل مع التحالف بقيادة السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي في خطاب اليوم الأحد دعمه ووقوفه والمجلس لجانب تحالف دعم الشرعية، بقوله “نجدد موقفنا الثابت بالوقوف الكامل مع التحالف العربي لمحاربة التمدد الايراني في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية.”
وجاء في ببيان رئيس المجلس الانتقالي “نجدد ثقتنا بالمملكة العربية السعودية ونعلن استعدادنا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه العاهل السعودي”
وأضاف بخصوص الأحداث الأخيرة “: نؤكد التزامنا بوقف إطلاق النار في عدن الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية”
وشرح الزبيدي الظروف التي أدت إلى الأحداث الأخيرة، مؤكداً أن عدن باتت مدينة أكثر أمناً الآن.
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