قداس تذكاري للبطريرك الدويهي في إهدن

أقام رهبان دير مار سركيس وباخوس - ​جبل لبنان​، قداس تذكار البطريرك ​أسطفان الدويهي​ في دير مار سركيس وباخوس في بلدة إهدن، ب​اللغة​ السريانية، وترأسه رئيس دير مار سركيس وباخوس الأب إبراهيم بو راجل، وخدمته جوقة المدرسة الموسيقية في ​الجامعة الأنطونية​ - ​مجدليا​ وجورجيت نعمة، وحضره عدد من الآباء وحشد من المؤمنين.

وأشار بو راجل الى "أننا نلتقي اليوم، في دير مار سركيس وباخوس، لنجدد ذكرى حدثين عظيمين على مستوى الإيمان المسيحي، ومسيرة كنيستنا المارونية، أولا، ذكرى انتقال أمنا ​مريم العذراء​ إلى السماء، بالنفس والجسد، وثانيا ذكرى مولد البطريرك أسطفان الدويهي، الذي تكرمه الكنيسة على مذابحها، والذي يعتبر بفضائله منارة من منائر الإيمان الكاثوليكي، و​كوكبا​ من كواكب ​الكنيسة المارونية​".

ولفت ال أنه "من المهم أن نستذكر هاتين المناسبتين، في إهدن، وخاصة في هذا الدير، الذي ارتسم فيه البطريرك الدويهي كاهنا، في هذا المكان المقدس كنيسة مار سركيس وباخوس و​كنيسة السيدة​".