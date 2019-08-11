سليمان: نسبة الحوادث التي تشهدها الطرقات في عكار اصبحت مرتفعة

رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية ​محمد سليمان​، في كلمة ألقاها أمام مهنئيه بعيد الأضحى في دارته في بلدة الهيشة في وادي خالد، أن "العيد فرصة للتلاقي وزرع المحبة بين الأهل والأقارب، ونحمد الله أننا في عكار، جميعنا أهل من مختلف المناطق والطوائف، فأفراحنا واحدة وحزننا واحد".

وعبر عن أسفه لنبأ وفاة الشاب ابراهيم كساب "إثر حادث سير مؤلم، خصوصا أن نسبة الحوادث التي تشهدها الطرقات في عكار اصبحت مرتفعة"، مشددا على أن "المطلوب معالجة واقع الطرقات والتوعية اللازمة وضرورة تطبيق ​السلامة المرورية​ وتحسين واقع الخدمات العامة في عكار".

وتطرق سليمان الى المصالحة التي تمت في قصر بعبدا، آملا "أن تنعكس إيجابا على أوضاع البلاد، بعد الشلل الذي أصاب المؤسسات والعمل الحكومي".