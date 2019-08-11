درويش: للتكاتف والتعاون لتحريك اقتصاد البلاد من التعطيل الحاصل

هنأ النائب ​علي درويش​ اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول ​عيد الأضحى​، متمنيا "أن يمنه الله على الجميع بالعافية"، داعيا "الطيف السياسي اللبناني" الى "التكاتف والتعاون لتحريك اقتصاد البلاد من التعطيل الحاصل، ليكون الهم الأول البلاد ورسم طريق تقدمه، وليعم السلام على لبنان والعالم أجمع بتجسيد لغة التسامح والمحبة أهم سمات الدين الفضيل".

وكان درويش قد أدى صلاة العيد في مسجد السيدة فاطمة الزهراء في ​منطقة جبل محسن​، في حضور فاعليات وجمع من أبناء المنطقة.

وهذا ويتقبل درويش التهاني بمناسبة العيد المبارك غدا الاثنين من الساعة 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر في قاعة المهندس أحمد درويش- حي الأمركان في جبل محسن.