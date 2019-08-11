قتيل وثلاثة جرحى في حادث سير على طريق كفركلا الوزاني

أفادت معلومات صحافية عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في تصادم بين سيارتين من نوع "كيا"، على طريق ​كفركلا​- ​الوزاني​، نقلهم مسعفو ​الدفاع المدني​ في "​كشافة الرسالة​ الاسلامية"- مركز كفركلا وفريق الإنقاذ التابع لبلدية كفركلا، إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

والقتيل هو ر. ح. ( 38 عاما) من بلدة مجدل سلم، أما الجرحى فهم: ع. ر. ( 37 عاما) من بلدة الطيبة، وزوجته زينب (31 عاما)، وابنهما محمد (6 سنوات).

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.