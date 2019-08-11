أفادت معلومات صحافية عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في تصادم بين سيارتين من نوع "كيا"، على طريق كفركلا- الوزاني، نقلهم مسعفو الدفاع المدني في "كشافة الرسالة الاسلامية"- مركز كفركلا وفريق الإنقاذ التابع لبلدية كفركلا، إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.
والقتيل هو ر. ح. ( 38 عاما) من بلدة مجدل سلم، أما الجرحى فهم: ع. ر. ( 37 عاما) من بلدة الطيبة، وزوجته زينب (31 عاما)، وابنهما محمد (6 سنوات).
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل وثلاثة جرحى في حادث سير على طريق كفركلا الوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.