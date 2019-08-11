فتحي أبو العردات: الفلسطيني عامل إيجابي في الإقتصاد اللبناني

أثنى أمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، في حديث تلفزيوني، على موقف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد قماطي في مجلس الوزراء من إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه تم بحث القضية مع مختلف القوى اللبنانيين، قائلاً: "لمسنا تجاوباً لكن البلاد كانت معطلة".
وتمنى أبو العردات من مختلف الكتل النيابية المساعدة في تعديل القانون المتعلق باجازة العمل، خصوصاً أن الفلسطيني لاجئ يعمل في لبنان، مؤكداً أنه عامل إيجابي وليس عاملاً سلبياً في الإقتصاد اللبناني، أملاً معالجة الأزمة عبر وقف الإجراءات.
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