أبو الحسن: نتطلع كي يكون عيد الأضحى الحد الفاصل بين مرحلتين

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "نتطلع كي يكون عيد الأضحى الحد الفاصل بين مرحلتين ونستمر بتثبيت مسيرة الدولة والاستقرار على كافة المستويات".

وأوضح أبو الحسن أن "هذا يتطلب البدء في العمل على إقرار العديد من القوانين، وفي مقدمها قانون استقلالية القضاء، وبالمناسبة تحية إلى ​نادي القضاة​ على موقفهم المتزن".