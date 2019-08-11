"داعش" يتوعد بتكثيف هجماته ضد التحالف الدولي والأكراد

توعّد تنظيم "داعش" الإرهابي بتكثيف هجماته على كلّ من ​التحالف الدولي​ الذي تقوده ضدّه الولايات المتحدة وحلفائها ​الأكراد​ في ​سوريا​، وذلك في شريط فيديو بثّته إحدى قنواته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي الفيديو خاطب التنظيم "جنود الإسلام وأبناء الخلافة في الشام والخير والبركة والرقة ودمشق وإدلب وحلب"، بالقول "المعركة بيننا وبينهم قد أوقد نارها وسيشتد أُوارها".

واتّهم التنظيم دول التحالف بأنّها "أغرت" خصومه وبينهم الأكراد، لافتاً إلى أنهم "زجّوا بهم في لهيب حرب طاحنة لن تبقي لهم رأسا ولا ذنباً"، مشدّداً على أنّ دماء قتلاه "لن تكون هباء".