الجامعة العربية: اقتحام الأقصى يهدف لتطبيع الوجود اليهودي

أعلنت الجامعة العربية أن "اقتحام مستوطنين اسرائيليين ساحة المسجد الأقصى وقت صلاة عيد العيد سياسة إسرائيلية لتطبيع الوجود اليهودي مقابل تقليص الوجود الإسلامي في الحرم الشريف".
وأوضحت الجامعة في بيان لها أن "الحدث الذي جرى بإيعاز من قوات الاحتلالن يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المباركة التي تقام فيها شعائر صلاة العيد".
وحملت الجامعة العربية الحكومة الإسرائلية مسؤولية هذا التصعيد، مشيرةً الى أن "الحكومة الإسرائيلية مسؤولة على هذا التصعيد الذي تمارسه من أجل مغازلة المتطرفين، الساياسات الهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة وتهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس".
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