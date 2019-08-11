أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي "أننا نجدد موقفنا المساند لتحالف دعم الشرعية باليمن"، مشيراً الى "أننا نؤكد التزامنا بوقف إطلاق النار في عدن الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية".
ولفت الزبيدي الى أن "معسكرات الحماية الرئاسية في عدن كانت تكفي لقتال الحوثيين لمدة 12 شهراً من دون دعم من التحالف العربي"، مشيراً الى أنه "فرضت علينا الأحداث التي شهدتها عدن وكنا في وضع الدفاع عن النفس".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: ملتزمون بوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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