رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: ملتزمون بوقف إطلاق النار

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في ​اليمن​ عيدروس الزبيدي "أننا نجدد موقفنا المساند لتحالف دعم الشرعية باليمن"، مشيراً الى "أننا نؤكد التزامنا بوقف ​إطلاق النار​ في عدن الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية".

ولفت الزبيدي الى أن "معسكرات الحماية الرئاسية في عدن كانت تكفي لقتال ​الحوثيين​ لمدة 12 شهراً من دون دعم من ​التحالف العربي​"، مشيراً الى أنه "فرضت علينا الأحداث التي شهدتها عدن وكنا في وضع الدفاع عن النفس".