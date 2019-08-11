اردوغان اتصل بالملك سلمان مهنئا بالأضحى

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ آل سعود، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى، كما هنأه "بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة"، مشيدا بالجهود التي تبذلها السعودية بقيادة الملك سلمان في سبيل التيسير على الحجاج".

وبادل سلمان أردوغان التهنئة بعيد الأضحى، مؤكدا أن السعودية "لن تألوا أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان".