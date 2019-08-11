إجلاء 1000 شخص بسبب حريق هائل بإحدى غابات جزر الكناري في إسبانيا

استخدمت فرق الإطفاء الاسبانية ​طائرة​ هليكوبتر لإخماد حريق شب بإحدى الغابات قرب أحد التجمعات المأهولة بجزيرة جران كناريا، إحدى جزر الكناري الإسبانية. وأفادت ​حكومة​ جران كناريا المحلية بـ"إندلاع الحريق قرب منازل في بلدة أرتينارا الصغيرة". وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن "الحريق شب أمس السبت في جانكاليلو عند قمة ​الجزيرة​ لكنه انتشر مما دفع السلطات لإجلاء نحو ألف شخص في مناطق تيجيدا وأرتينارا وجالدار المجاورة".

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