الحرس الثوري الإيراني: لا يوجد بلد ينعم بالأمن أكثر من إيران

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف أنه "لا يوجد بلد في العالم ينعم بالأمن أكثر من إيران".
وخلال كلمة ألقاها بمحافظة مازندران شمال إيران، أوضح شريف أن "مقومات الأمن والاستقرار في إيران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد"، لافتا إلى أن "بلاده تنعم بالأمن والاستقرار في مواجهة أزمات بفضل القيادة الشجاعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية".
وأشار إلى أن "طهران ستطاعت تحويل الحرب التي شنتها العراق في عهد رئيسها الأسبق صدام حسين "1980 - 1988" إلى "فرصة"، لافتا الى أن "القدرة الدفاعية الايرانية استطاعت اسقاط الطائرة المسيرة الأميركية مما اذهل العالم حتى حلفاء أميركا".
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