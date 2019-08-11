زعيم المعارضة الإسرائيلي: لن نشارك في حكومة يرأسها نتانياهو

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلي بيني غانتس أنه "مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو، لكن بشرط ألّا يكون الأخير رئيسًا للوزراء".
وأوضح رئيس حزب "أزرق – أبيض" غانتس أنه "لا يمكن لحزبه أن يشارك في حكومة برئاسة نتانياهو"، لافتاً الى أن "سبب ذلك ليس لأنه يكره نتانياهو شخصيا، بل لأن هناك 3 لوائح شبهات جنائية بحقه".
وادعى أن "نتانياهو عرض عليه مؤخرا اقتراحات سخية لكنه رفضها".
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