زعيم المعارضة الإسرائيلي: لن نشارك في حكومة يرأسها نتانياهو

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلي ​بيني غانتس​ أنه "مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي ​بنيامين نتانياهو​، لكن بشرط ألّا يكون الأخير رئيسًا للوزراء".

وأوضح رئيس حزب "أزرق – أبيض" غانتس أنه "لا يمكن لحزبه أن يشارك في ​حكومة​ برئاسة نتانياهو"، لافتاً الى أن "سبب ذلك ليس لأنه يكره نتانياهو شخصيا، بل لأن هناك 3 لوائح شبهات جنائية بحقه".

وادعى أن "نتانياهو عرض عليه مؤخرا اقتراحات سخية لكنه رفضها".