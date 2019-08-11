المتحدث بإسم الحوثيين: استهداف قاعدة جوية غرب السعودية

أعلن المتحدث باسم "​الحوثيين​" العميد يحيى سريع "استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي ​السعودية​".

وأشار يحيى سريع بأن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K".

ولفت الى أن "الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى"، مشيرا إلى أن "الإصابة كانت مباشرة".

وأشار الى أن "الاستهداف يأتي ردا على الحصاره المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على إثرها عدد كبير من الضحايا".