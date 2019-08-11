شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرق الإخوانية تواصل سياسة السرقة".. وتسطو على فيلم "فبراير الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكد يمر سوى 24 ساعة فقط على سطو قناة الشرق الإخوانية على فيلم الرسالة، حتى تتورط فى واقعة سرقة جديدة للمحتويات الدرامية المصرية، لتؤكد القناة الإخوانية مواصلة هذه القناة الإخوانية سياساتها فى السرقة.

وأقدمت قناة الشرق الإخوانية على سرقة فيلم "فبراير الأسود"، وإذاعته على شاشاتها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، فى ظل حالة الفقر فى المحتوى فى تلك القناة الإخوانية.

وفى وقت سابقا سطت قناة الشرق الإخوانية التى يترأسها أيمن نور أيضا على أغنية "يا غربة" غناء محمد حماقى وتأليف الكلمات أيمن بهجت قمر وتلحين محمد يحيى.

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