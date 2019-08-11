شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اعترفت الجماعة بأخطائها؟.. شهادات قياداتها ضد التنظيم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترافات كثيرة خرجت من رحم جماعة الإخوان كشفت إلى حد كبير حجم الفضائح التى تمر بها الجماعة، والأخطاء التى تورط فيها التنظيم، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز تلك الاعترافات..

جمال حشمت، رصد فى يناير 2015 بأخطاء الجماعة بعد ثورة 25 يناير، وخلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى

اعترافات رئيس المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بتركيا: "إننا أخطأنا فى حق الشعب المصرى ونعتذر عن ذلك"

إعلان "جبهة القيادة الشبابية" عن إجراء مراجعات موسعة بشأن أداء الجماعة خلال السنوات الست السابقة

Advertisements

اعتراف الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين بأن قضية المراجعات داخل الجماعة عملية ديناميكية مستمرة

ببيان رسمى للإخوان تعلن فيه تقييم مواقفها التى اتخذتها منذ 2011 وحتى 2017 بعد الأزمات التى تعرض لها التنظيم

وتضمنت الاعترافات أيضا خروج الإخوان باعتراف أنها تستقطب شخصيات من التيار المدنى واليسارى