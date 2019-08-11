ضبط كيلو هيروين و4 تشكيلات عصابية خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط 12 متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

Advertisements

وضُبط في مجال ضبط التشكيلات العصابية 4 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهم ارتكبوا 16 حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 159 قضية مخدرات بحوزة 165 متهم وبحوزتهم، كمية من مخدر البانجو وزنت 7,350 كيلو جرام، 10,130 كيلو جرام من مخدر الحشيش. 1,200 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 105 جرام أفيون.

كما تم ضبط 30 جرام من مخدر الكوكايين، 480 جرام من مخدر الإستروكس، كمية من مخدر الفودو وزنت 130 جرام، 2720 قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.