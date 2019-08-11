أردوغان يشيد بجهود السعودية في تيسير مناسك الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الرئيس التركي، بجهود المملكة العربية السعودية، في تيسير مناسك الحج لهذا العام.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أعلنت السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة).

كما بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.