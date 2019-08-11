تزايد طالبي اللجوء الأتراك والإيرانيين في ألمانيا

كشف تقرير صحفي عن زيادة عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا وإيران في ألمانيا من الحاصلين على تعليم عال في مواطنهم.

واستند تقرير صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس إلى تقرير الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين عن إمكانات مقدمي طلبات اللجوء والذي جاء فيه أن إجمالي 59.3%

من طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا في عام 2018 أوضحوا أنهم التحقوا بجامعة من قبل.

مقدمو طلبات اللجوء

وأضافت الصحيفة الألمانية أنه كان هناك تطور مشابه أيضا بالنسبة لمقدمي طلبات اللجوء المنحدرين من إيران، فبينما صرح 42.6% من جميع مقدمي طلبات اللجوء الإيرانيين في عام 2017 أنهم التحقوا بجامعة في موطنهم، زادت هذه النسبة إلى 47.5% في عام 2018، بحسب تقرير الهيئة.

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من جانبها، وصفت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليتسك دمج اللاجئين لمؤهلاتهم بشكل مناسب في نظام التعليم الألماني بأنه تحدٍ، وقالت للصحيفة الألمانية، إن ذلك يسري بصفة خاصة على اللاجئين المؤهلين تأهيلا عاليا.

بدء دراسة جامعية

وأضافت أن أكثر من 20 ألف لاجئ استطاعوا بدء دراسة جامعية نظامية من خلال إجراءات مختلفة، غير أن طالبي اللجوء المنحدرين من كثير من الدول الأخرى يمتلكون تعليما مترديا إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال أتم 17% فقط من اللاجئين المنحدرين من سورية 14.2% فقط من المنحدرين من العراق تعليما جامعيا، في حين أن المستوى التعليمي لطالبي اللجوء المنحدرين من نيجيريا وأفغانستان متدنٍ أيضا للغاية فى الغالب.