واستند تقرير صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس إلى تقرير الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين عن إمكانات مقدمي طلبات اللجوء والذي جاء فيه أن إجمالي 59.3%
من طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا في عام 2018 أوضحوا أنهم التحقوا بجامعة من قبل.
مقدمو طلبات اللجوء
وأضافت الصحيفة الألمانية أنه كان هناك تطور مشابه أيضا بالنسبة لمقدمي طلبات اللجوء المنحدرين من إيران، فبينما صرح 42.6% من جميع مقدمي طلبات اللجوء الإيرانيين في عام 2017 أنهم التحقوا بجامعة في موطنهم، زادت هذه النسبة إلى 47.5% في عام 2018، بحسب تقرير الهيئة.
من جانبها، وصفت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليتسك دمج اللاجئين لمؤهلاتهم بشكل مناسب في نظام التعليم الألماني بأنه تحدٍ، وقالت للصحيفة الألمانية، إن ذلك يسري بصفة خاصة على اللاجئين المؤهلين تأهيلا عاليا.
بدء دراسة جامعية
وأضافت أن أكثر من 20 ألف لاجئ استطاعوا بدء دراسة جامعية نظامية من خلال إجراءات مختلفة، غير أن طالبي اللجوء المنحدرين من كثير من الدول الأخرى يمتلكون تعليما مترديا إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال أتم 17% فقط من اللاجئين المنحدرين من سورية 14.2% فقط من المنحدرين من العراق تعليما جامعيا، في حين أن المستوى التعليمي لطالبي اللجوء المنحدرين من نيجيريا وأفغانستان متدنٍ أيضا للغاية فى الغالب.
كانت هذه تفاصيل خبر تزايد طالبي اللجوء الأتراك والإيرانيين في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.