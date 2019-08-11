مقتل خمسة مدنيين وجنديين في هجومين منفصلين في شمال شرق نيجيريا

قُتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم جنديان في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت الأحد مصادر متطابقة.

ومساء السبت قُتل جنديان نيجيريان وثلاثة مدنيين في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي استهدف قاعدة عسكرية في غوبيو الواقعة على بعد 80 كلم من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب ما أكد مصدران عسكريان لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر الأول طالباً عدم كشف هويته: "قتل جنديان دفاعاً عن القاعدة العسكرية في مواجهة إرهابيي تنظيم داعش"، مضيفاً: "أصيب ثلاثة مدنيين في إطلاق نار متبادل وتوفوا".

وهاجم الإرهابيون الذين كانوا على متن شاحنات "بيك-آب" مجهّزة برشاشات ثقيلة القاعدة قرابة الساعة 18,00 ت غ وخاضوا قتالاً مع الجنود استمر نحو ساعتين، بحسب ما أفاد المصدر الثاني، مؤكداً حصيلة الضحايا التي أعلنها المصدر الأول. وتابع أن الهجوم قد صُدّ بعد وصول دعم جوي.

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وأضاف المصدر: "تم سحق الإرهابيين وأجبروا على الانسحاب. قتل 11 منهم، وتمت مصادرة ثلاث سيارات تابعة لهم".

وكان التنظيم الإرهابي قد استهدف القاعدة في مايو الماضي بهجوم أوقع ثلاثة قتلى في صفوف الجنود بحسب مصادر أمنية نيجيرية، فيما أعلن التنظيم مقتل 20 جندياً.

والأحد هاجمت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية التي تنشط في شمال شرق نيجيريا، قرية نغووم الواقعة على بعد 14 كلم شمال مايدوغوري، وقد قتلوا شخصين وأحرقوا المنازل، بحسب قيادي في ميليشيا محلية موالية للحكومة.