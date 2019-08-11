اخبار العالم

الجيش اليمني يشن هجوماً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في مشارف وادي "الفلحوين" قرب مركز مديرية كتاف بالمحافظة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يشن هجوماً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا