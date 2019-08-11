الجيش اليمني يشن هجوماً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في صعدة

شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في مشارف وادي "الفلحوين" قرب مركز مديرية كتاف بالمحافظة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.