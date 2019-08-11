البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات اقتحام المستوطنين تحت حماية قوة الاحتلال حرم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، في وقت أداء المسلمين لصلاة عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.

وعبّر السلمي في بيان أصدره مساء اليوم، عن "رفض البرلمان العربي المطلق لهذه الأعتداءات المتكررة"، مؤكداً أن "اقتحام باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والاعتداء على المصلين، هو اعتداء واستفزاز على المسلمين في كافة أنحاء العالم، لما للقدس الشريف من مكانة خاصة لدى كل مسلمي العالم".

وحمّل رئيس البرلمان العربي "حكومة الإحتلال الإسرائيلي نتائج هذه الاعتداءات الممنهجة وما ينتج عنها"، داعياً المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري والعاجل، وتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية للوقوف بوجه هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".