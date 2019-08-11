الجامعة العربية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اقتحام جماعات من المستوطنين ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العيد، مُعتبراً أن "الحدث، الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعازٍ منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي".
وحمَّلَّ أبو الغيط في بيان وزعته الجامعة اليوم، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه بشكل منهجي، مؤكداً أن "هذه السياسات تزكي نيران التعصب في المنطقة، وتُهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس".
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى "الوقوف بوجه هذه الحملة الإسرائيلية المدروسة"، مؤكداً أن "انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي هو أمر مستحيل"، موجهاً التحية للفلسطينيين الصامدين على الأرض في المدينة المقدسة.
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