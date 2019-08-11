كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الحكومية تسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت القوات الحكومية في سوريا، اليوم الأحد، على بلدة استراتيجية في شمال غرب سوريا، في أول تقدم ميداني لها داخل محافظة إدلب منذ بدء تصعيدها العسكري قبل أكثر من 3 أشهر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتعرض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية أبريل الماضي، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية، تزامناً مع معارك عنيفة تركزت خلال الأسابيع الماضية في ريف حماة الشمالي الملاصق لجنوب إدلب.