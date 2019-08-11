كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي بقصر منى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الأحد وبحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

وحضر الاستقبال عدد من ضيوف المملكة يتقدمهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والأمراء والمفتي العام للمملكة والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء.

كما حضر قادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.