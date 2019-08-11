كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيار الإصلاح الديمقراطي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور عماد محسن، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتعديها على المصلين، قائلًا: "المزايدة الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة".

وأضاف محسن، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ten"، أن دولة الاحتلال تحاول أن توجه رسالة للمسلمين والمسيحيين والعالم كله في عيد الأضحى أنها ماضية في طريقها نحو تهويد القدس من جهة وهدم المسجد الأقصى من جهة أخرى.

وأوضح أن إسرائيل تريد إزالة المسجد الأقصى بالكامل، مؤكدًا أنه يجب اتخاذ تدابير عاجلة، وأن يتدخل المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي تدخلًا عاجلًا لحماية القدس.

