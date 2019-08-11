في أول اختبار رسمي للامبارد مع تشلسي.. اليونايتد يقسو على “البلوز” برباعية

ضرب نادي مانشستر يونايتد بقوة في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، التي جمعته بضيفه تشلسي، حيث تفوف عليه بأربعة أهداف دون رد، ليلحق هزيمة مذلة في أول اختبار رسمي لفرانك لامبارد مدرب “البلوز” الجديد.

وافتتح ماركوس راشفورد أهداف صاحب الأرض بعد مرور 18 دقيقة على بداية اللقاء من ركلة جزاء، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه، وفي الجولة الثانية ضاعف زميله أنطوني مارسيال الكفة لليونايتد في الدقيقة 65، وبعده بدقيقتين عاد راشفورد وأحرز هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لزملائه، بينما اختتم دانيل جيمس رباعية فريقه في الدقيقة 81.

وارتقى مانشستر يونايتد بفوزه العريض إلى وصافة الترتيب، بثلاث نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن غريمه مانشستر سيتي الذي دك أمس السبت، شباك مضيفه ويست هام يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل.