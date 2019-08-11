أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن مجموعة من السجناء بمناسبة عيد الأضحى، إلا أنه لم يشمل أي اسم من معتقلي حراك الريف.
وكشفت هدى جلول، ابنة المعتقل جلول، في حديثها مع “اليوم 24″، أن العفو الملكي لم يشمل والدها المحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، ناهيك على أنه لم يشمل المعتقلين في مجموعة ناصر الزفزافي.
ويشار إلى أن الملك محمد السادس أصدر عفوه عن 350 شخصا، منهم المعتقلين (315 نزيلا) ومنهم الموجودين في حالة سراح (35 شخصا) المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة،وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
كانت هذه تفاصيل خبر آمال معتقلي “حراك الريف” تخيب مرة أخرى.. العفو الملكي لم يشمل رفقاء الزفزافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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