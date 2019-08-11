شكرا لقرائتكم خبر عن قائد في البحرية الإيرانية يزعم: نستطيع الحفاظ على أمن المنطقة والان مع التفاصيل

أكد قائد المنطقة البحرية الإيرانية الأولى، مجتبي محمدي، أن إيران تبعث على الدوام رسالة سلام، وهي وقادرة على إرساء الأمن في المنطقة.

وقال محمدي في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "لو تمكنا من إرسال رسالة سلام وصداقة ومقدرة على إرساء الأمن من قبل القوى الداخلية إلى المجتمع العالمي نكون قد اتخذنا خطوة مهمة في مسار الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".-بحسب زعمه-

وكانت الخارجية الإيرانية قد صرحت مؤخرا أن مياه الخليج امتداد لأراضي إيران وأن طهران ملزمة بضمان أمنه وأمن حركة السفن فيه.