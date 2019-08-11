شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي إماراتي: تدهور وضع اليمن تتحمله الحكومة والحوثية والإخوان المدعومين قطريا وإيرانيا والان مع التفاصيل

أكد الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، اليوم الأحد، تدهور الأوضاع في اليمن تتحمله حكومة عاثرة والإخوان المدعومين قطريا والحوثية المدعومة إيرانياً.

وقال عبدالخالق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "انشطار اليمن واندلاع الحرب وتدهور الأوضاع الانسانية في اليمن يتحمل مسؤوليته حكومة عاثرة".

وأضاف في رد على الإعلامية بالجزيرة غادة عويس" نخبة فاسدة وجماعة الإخوان المدعومة من قطر وجماعة الحوثي المدعومة من ايران، لا علاقة للامارات بكل ذلك".

ومضى "ترويجك لكراهية الامارات مسجل في لوحظ محفوظ ستحاسبين عليه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة".