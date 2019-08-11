شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي إماراتي: تدهور وضع اليمن تتحمله الحكومة والحوثية والإخوان المدعومين قطريا وإيرانيا والان مع التفاصيل
أكد الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، اليوم الأحد، تدهور الأوضاع في اليمن تتحمله حكومة عاثرة والإخوان المدعومين قطريا والحوثية المدعومة إيرانياً.
وقال عبدالخالق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "انشطار اليمن واندلاع الحرب وتدهور الأوضاع الانسانية في اليمن يتحمل مسؤوليته حكومة عاثرة".
وأضاف في رد على الإعلامية بالجزيرة غادة عويس" نخبة فاسدة وجماعة الإخوان المدعومة من قطر وجماعة الحوثي المدعومة من ايران، لا علاقة للامارات بكل ذلك".
ومضى "ترويجك لكراهية الامارات مسجل في لوحظ محفوظ ستحاسبين عليه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة".
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمي إماراتي: تدهور وضع اليمن تتحمله الحكومة والحوثية والإخوان المدعومين قطريا وإيرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.