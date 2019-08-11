شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور: الجنوبيون يخوضون معارك مفتوحة ضد قطر وأدواتها والان مع التفاصيل

قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني مسهور، إن أبناء جنوب اليمن يخوضون حربا مفتوحة مع دولة قطر وأدواتها.

وكتب مسهور، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، آب 11، 2019: الجنوبيون يخوضون معارك مفتوحة مع قطر عبر أدواتها الخبيثة بداية من تحمل تبعات المحاولات القطرية لشق الحلف السعودي الإماراتي ومروراً من تغذيتها لحزب الإصلاح بالمال ودعمه إعلامياً ووصولاً لتمكين إيران من مشروعها التوسعي في باب المندب.

ولفت مسهور إلى أن الجنوب درع قوي أن انكسر انكسرت أضلاع العرب.