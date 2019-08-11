الصدر: بعض نساء عراقيات نجون من داعش ليرتمين باحضان اسرائيل

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اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، ان من هرب من التشدد لا يجب ان يقع في شرك الهوى كما حدث في بعض نساء عراقيات نجون من "داعش" ليرتمين بأحضان اسرائيل.
وقال الصدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صرخات من هنا وهناك تنادي بالتشدد وصرخات تنادي بالانفتاح"، مبينا ان "الاول يريد الجميع عبيدا له والثاني يريد التحرر من كل القيود ليكون عبدا لكل شيء".
وشدد الصدر على ضرورة ان "لا يكون الانسان حطبا ووقودا لنار التشدد من جهة واسيرا للذة الهوى والشهوات من جهة اخرى"، مشيرا الى انه "من المنطقي ان ينفر الانسان من التشدد لكن هذا لا يعني ان يرتمي بأحضان التحرر".
واكد الصدر ان "من هرب من التشدد لا يجب ان يقع في شرك الهوى، كما حدث في بعض نساء عراقيات نجون من داعش ليرتمين بأحضان اسرائيل".
وادناه نص بيان الصدر:
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