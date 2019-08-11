فلسطين تهزم سوريا في مباراة دراماتيكية بغرب آسيا

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2019-08-11 | 20:24
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حقق المنتخب الفلسطيني فوزاً دراماتيكياً على نظيره السوري بتغلبه عليه 4-3 في المواجهة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة "اسياسيل" لاتحاد غرب اسيا.
وتناوب على تسجيل رباعية الفدائي الفلسطيني كل من اسلام البطران د 45 وعدي الدباغ هدفين في الدقيقتين 60 و61 ومحمد يامين د 89.
اما ثلاثية نسور قاسيون، سجلها كل من خالد المبيض د 3 وفراس الخطيب د 66 ومارديك مارديكيان د 73.
الفوز منح المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط في وصافة ترتيب خلف المنتخب الوطني العراقي بفارق الاهداف.
اما ثلاثية نسور قاسيون، سجلها كل من خالد المبيض د 3 وفراس الخطيب د 66 ومارديك مارديكيان د 73.
الفوز منح المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط في وصافة ترتيب خلف المنتخب الوطني العراقي بفارق الاهداف.
المحرر: محمد خليل
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