فلسطين تهزم سوريا في مباراة دراماتيكية بغرب آسيا

رياضة 2019-08-11 | 20:24 3,385 مشاهدة حقق المنتخب الفلسطيني فوزاً دراماتيكياً على نظيره السوري بتغلبه عليه 4-3 في المواجهة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة "اسياسيل" لاتحاد غرب اسيا. وتناوب على تسجيل رباعية الفدائي الفلسطيني كل من اسلام البطران د 45 وعدي الدباغ هدفين في الدقيقتين 60 و61 ومحمد يامين د 89. اما ثلاثية نسور قاسيون، سجلها كل من خالد المبيض د 3 وفراس الخطيب د 66 ومارديك مارديكيان د 73.



الفوز منح المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط في وصافة ترتيب خلف المنتخب الوطني العراقي بفارق الاهداف. الفوز منح المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط في وصافة ترتيب خلف المنتخب الوطني العراقي بفارق الاهداف. المحرر: محمد خليل

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