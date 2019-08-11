مليشيا الحوثي تمطر "حيس" بالقذائف بأول أيام العيد

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العين الإخبارية - عدنالأحد 2019/8/11 10:42 م بتوقيت أبوظبي
مليشيات الحوثي الإرهابية تقصف مدن اليمنيين
شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الأحد، قصفا مدفعيا مكثفا على أحياء سكنية في مديرية "حيس" جنوب محافظة الحديدة اليمنية، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقالت مصادر محلية: "إن المليشيا الإرهابية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان شمال مديرية "حيس" بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة".
وأفادت المصادر بأن 3 قذائف هاون سقطت في محيط إحدى القرى شمال حيس، فيما سقطت قذيفتان بإحدى المزارع وخلفتا أضرارا مادية بالغة.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا كانت تريد إحالة أول أيام العيد إلى مآسٍ وذلك باستهداف متعمد للأحياء السكنية.
وكانت المليشيات الحوثية قد ارتكبت مجزرة مروعة بحق السكان في حيس قبل أيام سقط على إثرها شهداء وجرحى من النساء والأطفال وتدمير عدد من المنازل.
وتواصل المليشيا الانقلابية عقاب المدنيين في بلدات جنوب الحديدة بالقصف المدفعي وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية من المنظمات الدولية؛ في تعنت صريح لاتفاق ستوكهولم.
ونص اتفاق ستوكهولم على وقف إطلاق النار في الحديدة وفتح الممرات الإنسانية، إلا أن المليشيا الحوثية ارتكبت منذ 18 ديسمبر الماضي أكثر من 6500 خرق، سقط على إثرها أكثر من 170 مدنيا.
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