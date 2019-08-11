وادي الحمص بالقدس.. حكاية تهجير ونكبة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر الواقعة جنوب القدس المحتلة وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا؛ بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن قرى عدة تتبع محافظة بيت لحم.

حي وادي الحمص يقع خارج حدود بلدية القدس وتصنف أغلبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية؛ الأمر الذي دفع بكثير من المقدسيين لشراء أراضٍ في الحي لعدم قدرتهم على الشراء والبناء في المناطق الواقعة داخل حدود البلدية، وقد حصلوا جميعهم على رخصة البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

وعندما رسمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسار الجدار في تلك المنطقة عام 2003 وقعت بعض المنازل في حي وادي حمص خارجه؛ فاضطر الأهالي لتقديم التماس ضد المسار.

منتصف يوليو 2019 اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، وحولت الحي لثكنة عسكرية وفرضت حصارا عليه تمهيدا لهدم عشرات المنازل.

10 مبانٍ فجرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمت أكثر من 70 منزلا كانت تؤوي مئات العائلات الفلسطينية؛ ليكتب التاريخ حكاية التغريبة الفلسطينية من وادي الحمص.