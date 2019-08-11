خسائر حوثية بالضالع وصعدة وإسقاط "درونز" في حجة

سقط العشرات بصفوف مليشيا الحوثي قتلى وجرحى في مواجهات مع القوات اليمنية في محافظتي الضالع وصعدة، فيما نجحت الدفاعات الجوية للجيش الوطني من إسقاط طائرة بدون طيار "درونز" في محافظة حجة، شمالي غربي البلاد.

ففي الضالع، جنوبا، نجحت القوات المشتركة في عمليات كمائن محكمة من إحباط تسللات متفرقة لمجاميع حوثية، حاولت التسلل إلى مواقعها في بلدة المشاريح بجبهة حجر شمالي المحافظة.

وقال مصدر عسكري، لـ"العين الإخبارية"، إن 15 حوثيا على الأقل سقطوا قتلى وجرحى خلال عمليات كمائن استهدفت مجاميع المليشيا الإرهابية، عقب تسللها صوب مواقع "المشاريح" و"حبيل الظُبة" وتلال "الدوكي" و"الشريفة".

ومؤخرا، دفعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق الفاخر ومعسكر الجب ومنطقة مريس غرب وشمال مديرية قعطبة شمالي الضالع في محاولة للتقدم الميداني، وسط معارك كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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في جبهة أخرى، خاضت قوات الجيش اليمني -مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن- معارك عنيفة في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وتركزت المواجهات في مشارف وادي "الفلحوين" قرب مركز مديرية كتاف، في معارك كبدت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا قتلى وجرحى.





إسقاط طائرة إيرانية الصنع

في الصعيد ذاته، أعلنت المنطقة الخامسة بالجيش اليمني اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، إيرانية الصنع، أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مثلث عاهم محافظة حجة.

وحسب بيان للجيش اليمني فإن الطائرة التابعة لمليشيا الحوثي حاولت اختراق مواقعه الأمامية ومحاولة التجسس على قواته في مثلث عاهم، قبيل أن يتم إسقاطها.

ومنذ مطلع العام الجاري، اعترضت قوات الجيش اليمني 4 طائرات بدون طيار استخدمتها مليشيا الحوثي في أغراض عسكرية تجسسية في محافظة حجة، شمالي غربي البلاد.