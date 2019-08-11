رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين للأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات اقتحام المستوطنين الإسرائيليين حرم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، في وقت أداء المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك، مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.

وعبر رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، عن رفض البرلمان العربي المطلق هذه الاعتداءات المتكررة، مؤكداً أن اقتحام باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك والاعتداء على المصلين، هو اعتداء على المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وحمل رئيس البرلمان العربي حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتائج هذه الاعتداءات الممنهجة وما ينتج عنها.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية للوقوف بوجه هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، واتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإجبار قوة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، في تحدٍّ صارخ لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة.