التحالف العربي: شقيق زعيم الحوثيين تعرض لتصفية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا

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العين الإخباريةالأحد 2019/8/11 11:13 م بتوقيت أبوظبي
خلافات داخلية وراء تصفية شقيق عبدالملك الحوثي زعيم الانقلابيين في اليمن
قال التحالف العربي في اليمن، الأحد، إن شقيق عبد الملك الحوثي قائد التنظيم الانقلابي قتل بعد صراعات داخلية في صنعاء، وذلك تأكيدا لما نشرته "العين الإخبارية" عن مصادرها في وقت سابق.
وأضاف التحالف العربي، أن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل".
وكان مصدر أمني مسؤول أكد في تصريح خاص لـ" العين الإخبارية"، الجمعة، إن صراعات وخلافات داخل صفوف مليشيا الحوثي أدت إلى تصفية شقيق زعيم المليشيات الإرهابية.
وبحسب مصادر فإن إبراهيم بدرالدين الحوثي و4 من مرافقيه في منزل بمنطقة الجراف في صنعاء قتلوا بإيعاز من ناصر البخيتي والد علي البخيتي ومحمد البخيتي وعبدالكريم عم إبراهيم الحوثي.
وأعلنت قناة المسيرة، الجمعة، مقتل إبراهيم بدر الدين من دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة مقتله.
ويعد إبراهيم بدر الدين أحد القيادات الميدانية الرئيسية التي يعتمد عليها زعيم الانقلابيين، خاصة على الجبهات في محيط معقله في صعدة باتجاه الحدود السعودية.
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