الان تتابع التحالف: تصفية شقيق زعيم الحوثيين تمت بأحد معاقلهم بحي حدة في صنعاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد ان عملية تصفية شقيق زعيم الحوثيين تمت بأحد معاقلهم بحي حدة في صنعاء.
واكد التحالف أن تصفية شقيق زعيم الحوثيين بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين القيادات.
وكانت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران قد اعلنت مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي -شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وبحسب بيان النعي الذي نشرته وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء فإن إبراهيم الحوثي اغتيل على يد مَن وصفته بالعدوان الأميركي الإسرائيلي وأدواته.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها “لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة الاغتيال، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع”.
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