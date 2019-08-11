4 أسلحة إيرانية في حرب القوى الناعمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بالقدرات والأنشطة الإيرانية العسكرية، كان هناك اهتمام أقل بكثير بـ»القوة الناعمة» لطهران وجهودها لتوسيع نفوذها.

وخلص أحد التقديرات الحديثة لعمليات التأثير الإيراني التي أجرتها شركة الأمن السيبراني FireEye إلى أن إيران «تواصل الانخراط في عمليات التأثير عبر الانترنت التي تحركها وسائل الإعلام الاجتماعية لتشكيل الخطاب السياسي، بحسب تقرير من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية».

وينصح المركز، الولايات المتحدة بتعزيز الاحتجاجات الإيرانية من الداخل ومساعدة المحتجين. حيث حقق برنامج حرية الانترنت التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذي يسعى إلى مواجهة جهود الأنظمة الاستبدادية مثل إيران للرقابة على الانترنت ومراقبته والتحكم فيه بعض النجاحات في مساعدة الأفراد على تجاوز جدران الحماية باستخدام أدوات وبرامج مثل Tor. تحتاج الحكومة الأمريكية أيضا إلى زيادة تمويلها للدبلوماسية العامة وجهود المعلومات الأخرى، تماما كما فعلت أثناء الحرب الباردة.

القوة الناعمة

يشير مفهوم «القوة الناعمة» إلى قدرة أي بلد على إقناع الآخرين بالقيام بما يريده من خلال الجاذبية ليس من خلال الإكراه أو الإغراءات الاقتصادية، والتي يمكن وصفها بأنها قوة قاسية، وترتبط القوة الناعمة الإيرانية ارتباطا وثيقا بأيديولوجية البلاد الثورية وتراثها الإمبراطوري كقوة فارسية.

تتشكل هذه الفكرة بعمق من خلال تفسير آية الله الخميني للحكم السياسي، حيث لم يكن مفهوم الخميني للثورة محصورا في إيران ولكنه تضمن تصدير الأيديولوجية في الخارج، وحاول المسؤولون الإيرانيون السيطرة على انتشار القيم الثقافية والسياسية الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بما في ذلك السكان الناطقون باللغة الفارسية في آسيا الوسطى والأقليات الشيعية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والسكان الشيعة وغير الشيعة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

أدوات إيران الناعمة

01 الإعلام الإيراني

يعرف بأنه المؤسسة الإعلامية الحكومية الإيرانية، تأسست بعد فترة وجيزة من الثورة، ويظهر شعارها تصورين متشابكين للكلمة العربية «laa»، تعني «لا»، والتي ترمز لإيران قائلة «لا» للغرب (الولايات المتحدة) والشرق (الاتحاد السوفيتي) .

تتلقى الإذاعة ما بين 900 مليون دولار ومليار دولار سنويا بين عامي 2009 و 2012، رغم أن التمويل كان تخفيضا كبيرا بعد العقوبات الأمريكية المتزايدة.

خصص لها 409.91 ملايين دولار، أي أقل من نصف ميزانيتها لعام 2012، وفقا للميزانية الإيرانية التي أصدرت للجمهور والتي امتدت من مارس 2017 حتى مارس 2018.

وتعد محطات الإذاعة الأكثر نشاطا بشكل عام على الفيس بوك، مع ما مجموعه 16.5 مليون صفحة بين قنواتها المختلفة

- لدى القنوات ما مجموعه 1.5 مليون من متابعي تويتر وانستجرام في جميع فروعها.

ومن أهم مهامها:

- تشجيع رؤية إيران للعالم وتصدير الأيديولوجية الثورية

- الدفاع عن الجمهورية مما تراه المؤسسات الإعلامية الغربية.

وبدأت الإذاعة في تنويع انتشارها الدولي من خلال القنوات والبرامج بلغات مختلفة، ليشمل عددا من القنوات منها:

قناة العالم

* أول قناة إخبارية تصدر باللغة الأجنبية على مدار 24 ساعة في إيران.

* أطلقت في مارس 2003 لتتزامن مع الغزو الأمريكي للعراق.

* تعد العالم نفسها منافسة لقناة Al التي تمولها القطرية تبث قناة الجزيرة.

قناة سحر

قناة دينية للناطقين بغير الفارسية، بدأت البث في 1997 وتهدف إلى تصدير كل من الثورة الإيرانية في الخارج ودعم التعليم الإسلامي.

في 2010، انقسمت Sahar TV إلى قناتين فضائيتين منفصلتين:

* سحر1، التي تبث طيلة 20 ساعات في اليوم في الأذرية والفرنسية والبوسنية

* سحر 2، التي تبث طوال 24 ساعة في اليوم باللغة الكردية والإنجليزية والأردية

قناة الكوثر

* قناة دينية تعمل على مدار 24 ساعة

* تبث باللغة العربية بهدف رفع «القيم الإنسانية في انسجام مع القرآن الكريم والسنة النبوية» ودعم «المقاومة» ضد «الغطرسة العالمية»

* توسع الكوثر إلى ما هو أبعد من البرامج الدينية والثقافية ويتضمن الآن أربع نشرات إخبارية يوميا

قناة بريس

* قناة إخبارية باللغة الإنجليزية تعمل على مدار 24 ساعة

* تهدف إلى تقديم منظور مختلف لمنافذ الأخبار الغربية السائدة مثل CNN و BBC.28. تنتقد Press TV بشكل متكرر الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى .

* لديها استوديوهات دولية في بيروت ودمشق وواشنطن ولندن، وهي تنتقل عبر العالم عبر الأقمار الصناعية والبث المباشر من موقعها على الانترنت .

إيسبان تي في

* قناة إخبارية باللغة الإسبانية

آي ‌فيلم

* قناة ترفيهية باللغة العربية

* تبث الأفلام والبرامج التلفزيونية الإيرانية المدبلجة باللغتين العربية والإنجليزية.

شبكة جام جام

تقدم برامج باللغة الفارسية تستهدف المغتربين الإيرانيين والمهتمين بالثقافة والحضارة الفارسية، وتوسعت إلى ثلاث قنوات منفصلة:

* القناة 1 تبث إلى أوروبا والشرق الأوسط.

* القناة 2 تبث بشكل أساسي إلى أمريكا الشمالية

* القناة 3 تشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وكلاء إيران

أنشأ بعض شركاء إيران، مثل حزب الله اللبناني، محطات تلفزيونية حيث:

- في 1991، أنشأ حزب الله محطة تلفزيونية خاصة به، المنار، لاستكمال الصحف ومحطات الراديو.

- في 2000، بدأ حزب الله في بث قناة المنار عبر الأقمار الصناعية من قاعدة عملياته في حي حارة حريك الذي يسيطر عليه الشيعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

02 منظمة الثقافة والعلاقات

أنشأت الحكومة الإيرانية منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية (ICRO) في محاولة لتبسيط التواصل الثقافي والديني في إيران، حيث:

- تنظم المنظمة معارض ثقافية إيرانية في دول أجنبية

- تستضيف فعاليات ثقافية ودينية للمغتربين الإيرانيين

- تعزز اللغة والأدب الفارسي

- لديها متجر دولي للنشر يُعرف باسم الهدى، ويطبع ويوزع الأدب الإيراني والثقافة الفارسية بـ25 لغة.

- يوجد للمنظمة ما لا يقل عن 72 موقعا رسميا في جميع أنحاء العالم، وهو الأكثر نشاطا في البلدان المجاورة.

- هناك سبعة مكاتب للمنظمة في باكستان؛ ثلاثة في أفغانستان؛ واثنان في تركيا وروسيا وطاجيكستان وكازاخستان.

غطاء للمخابرات الإيرانية

تفتقر المنظمة إلى وجود رسمي كبير في نصف الكرة الغربي مع مكتبين فقط في أمريكا الشمالية (مدينة نيويورك وأوتاوا) ومكتب واحد في أمريكا الجنوبية (كاراكاس) إلا أنه يحتفظ بعدد متزايد من المراكز الثقافية غير الرسمية في المنطقة، هناك أكثر من 100 مركز في أمريكا اللاتينية وحدها.

والمنظمة مسؤولة عن تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات الإيرانية في الخارج، والذين يتفاعلون بشكل متكرر مع النخب الاجتماعية من البلدان المضيفة، ويمكن للملحقين توفير غطاء لعمليات المخابرات الإيرانية، على سبيل المثال، وجه الاتهام إلى محسن رباني، الملحق الثقافي الإيراني في الأرجنتين، لدوره في تفجير المركز الثقافي في بوينس آيرس في 1994.

وتعتمد المنظمة على مجموعة من المجموعات التي تعمل تحت مظلتها لإنجاز مهمة الدبلوماسية الثقافية:

- جمعية أهل البيت العالمية، التي تشرف على العلاقات مع السكان الشيعة في العالم.

- المنتدى العالمي لقرب مدارس الفكر الإسلامي، الذي يشرف على العلاقات مع المسلمين من غير الشيعة

- المنظمة الإسلامية للتنمية (IDO)، التي تنشر المواد الدينية وغيرها وترسل المبشرين إلى الخارج

- مكتب قم للدراسات الإسلامية، الذي يرسل أيضا المبشرين ورجال الدين إلى الخارج

- مركز الحوار بين الأديان والحضارة (CID)، الذي يشارك في حوار مع الشخصيات والمؤسسات الدينية داخل إيران وخارجها.

03 الجامعات الإيرانية الدولية

المؤسسة التعليمية الأساسية المستخدمة لتصدير القيم الإيرانية على المستوى الدولي هي جامعة المصطفى الدولية (MIU)، ومن أهدافها:

- تدريب الفقهاء ورجال الدين والباحثين والخبراء والمدربين والدعاة والمترجمين والمعلمين والمديرين

- تعكس تعاليمه أيديولوجية الشيعة المحافظة والسياسية، وأهداف القيادة الإيرانية العليا.

تقع الجامعة تحت السيطرة المباشرة لمكتب المرشد الأعلى، ويعين آية الله خامنئي مباشرة رئيس لجنة أمناء الجامعة ويزيلهم، ويشغل منصبا استشاريا ولديه القدرة على حل وحدة الاستخبارات العسكرية في أي وقت.

04 المؤسسات الخيرية الإيرانية

كانت المؤسسات الخيرية الإيرانية، أو البونياد، أداة مهمة للقوة الناعمة الإيرانية. كانت بعض المؤسسات موجودة قبل ثورة 1979، بما في ذلك الأوقاف، حيث قدموا المساعدات الإنسانية للفقراء وغيرهم من السكان المحتاجين، على الرغم من أنهم خدموا أيضا كأموال طفيفة لبعض النخب. وبعد ثورة 1979، كانت هناك زيادة كبيرة في حجم ونطاق البونياد، ويعين المرشد الأعلى مدراء البونياد.

نقاط الضعف

في حين أن منظمات مثل الإذاعة لا تتمتع بالوصول العالمي لبعض المنافسين مثل بي بي سي وسي إن إن والعربية وغيرها، فإن أنشطة القوة الناعمة في إيران ما زالت تبعث على القلق. حيث تقوم طهران بتوسيع دعايتها في جميع أنحاء العالم، وحملات تضليل عدوانية، وتصدر أيديولوجيتها الثورية.

ومع ذلك، فإن هناك نقاط ضعف حرجة:

مصداقية محدودة

النهج الإيراني من أعلى إلى أسفل والنظام الاستبدادي يقوض مصداقية وجاذبية رسالته ويذكي الفساد.

يهيمن على البرامج الإيرانية بيانات رسمية، مما يضعف موضوعيتها. جميع نقاط الضعف هذه تجعل إيران عرضة لحملة إعلامية أمريكية وغربية تبرز المشاكل للسكان في إيران والخارج.

المعلومات والمركزية

أتاحت المركزية المفرطة في إيران استهداف المحتوى على الانترنت وإزالته لشركات التواصل الاجتماعي. قام فيس بوك وتويتر ويوتيوب وشركات ومنصات أخرى بإزالة مئات الحسابات والصفحات الوهمية المرتبطة بـالإذاعة الإيرانية المعادية للسعودية والمناهضة للولايات المتحدة.

- في مايو 2019، على سبيل المثال، أصدرت FireEye تقريرا كشف فيه عن حملة إعلامية إيرانية تضمنت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان الأمريكيون يذهبون إلى حد نشر رسائل الرأي في منافذ الأخبار الأمريكية تحت نفس الشخصيات المزيفة.

- في عام 2018، أسقطت قوقل قنوات الإذاعة الإيرانية على اليوتيوب وحسابات على قوقل بلس وبلوغر التي انخرطت في محاولات التصيد والتسلل، وشنت هجمات رقمية ضد الحملات السياسية.

الآراء السلبية

زادت الآراء السلبية عن إيران في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير بعض الاستطلاعات إلى أن وجهات نظر إيران قد انخفضت أو بقيت منخفضة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعديد من دول العالم الإسلامي والعربي، بما في ذلك الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل ماليزيا وإندونيسيا

أحد الاستثناءات البارزة هو لبنان، حيث يظل جزء كبير من السكان متعاطفين مع إيران، وحيث يبقى حزب الله اللبناني جزءا من الحكومة، وكذلك العراق حيث توجد غالبية شيعية ونفوذ إيراني كبير.

نجاحات القوة الناعمة الغربية

لطالما كان القادة الإيرانيون يشعرون بالقلق إزاء فقدان الثقافة الإيرانية للفنون والتعليم الغربي، وما زالوا قلقين بشأن القوة الناعمة الغربية. كما عبر آية الله خامنئي «إن مسألة المعلومات الهندسية ووسائل الاتصال الجماهيري الجديدة التي دخلت الساحة كلها أدوات للسيطرة على ثقافة البلد. . . وينطبق الشيء نفسه على الانترنت، والفضاء الالكتروني، وخدمات المعلومات والأدوات. هذه الأشياء لا يمكن أن تكون في أيدي العدو. ومع ذلك، اليوم هم في يديه. اليوم، شبكات وسائل الإعلام هي أدوات للتسلل الثقافي»

وأعرب خامنئي عن قلقه بشكل خاص إزاء ضعف الجيل الإيراني الأصغر سنا، والذي حذر من أنه قد يكون أكثر جذبا للثقافة الغربية من سابقيه.

وتشير نقاط ضعف إيران إلى أن المكون الرئيسي للمنافسة الأمريكية مع إيران يجب أن يكون أيديولوجية، فبعد كل شيء، كانت الحملة الإعلامية الأمريكية ضد الاتحاد السوفيتي والتي شملت منصات وأنظمة مثل راديو أوروبا الحرة وراديو ليبرتي وصوت أمريكا ووكالة المعلومات الأمريكية، كانت حاسمة في كسب الحرب الباردة.