البرهان يدعو السودانيين للاستعداد لحكم مدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الخرطوم

وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، خطابا للأمة السودانية بمناسبة عيد الأضحى، دعا فيه إلى جمع الشمل والاستعداد لوضع الأساس لحكم مدني.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن البرهان القول «لا بد أن نجدد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه».

وقال «التحديات الماثلة أمامنا والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الماضي، والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة يستوعب الجميع».