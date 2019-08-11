حاصباني: موقع نائب رئيس الحكومة لا يجب أن يغيب عن اجتماعات مهمة

اعتبر نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، أن من دعا إلى الإجتماع المالي في قصر بعبدا وقرر من سيكون في داخله من غيبه عن هذا الإجتماع، مشيراً إلى أن نائب رئيس الحكومة عرفياً يجب أن يكون حاضراً في مثل هذا النوع من الإجتماعات.

وفي حين لفت حاصباني إلى أن هذه الحالة تكررت في السابق، ذكر بأن هذا هو الموقع الأرثوذكسي الأول في السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يجب أن يغيب عن إجتماعات من هذا النوع.

وأوضح حاصباني أن المسألة تتعلق بالموقع وليس بال​سياسة​، لافتاً إلى أن هذا النوع من الإجتماعات يحصل بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أنه لا يعرف إن كان ما حصل كان مقصوداً، كاشفاً عن أنه حصل على ايضاحات من قبل فريق عمل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بأن ما حصل لم يكن مقصوداً.

في هذا الإطار، أشار نائب رئيس الحكومة إلى أن المهم أن يستمع جميع الأفرقاء إلى بعضهم البعض، لافتاً إلى أن لبنان يستدعي مساهمة كل من يملك القدرة في الحلول للخروج من الأزمة.

Advertisements

بالنسبة إلى لقاء المصالحة في ​القصر الجمهوري​، اعتبر حاصباني أن من الطبيعي أن يؤدي الإحتقان وفتح أبواب الماضي إلى تشنجات، وربما إلى أحداث خارجة عن سيطرة المواطنين، لافتاً إلى أنه من أجل ذلك هناك حدود للخطاب السياسي، لا سيما عندما تكون البلاد في أوضاع صعبة، مشيراً إلى أن الرابح الأكبر والخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني.

ورأى حاصباني أن الذي دفع إلى الوصول إلى الحل هو وصول الجميع إلى حائط مصدود، لا سيما الضغط المالي والإقتصادي، لافتاً إلى أن بيان ​السفارة الأميركية​ في بيروت هو عامل آخر على هذا الصعيد، داعياً إلى إنتظار نتائج التحقيقات حول ما حصل في ​قبرشمون​.

وشدد حاصباني على أن زيارة الحريري إلى واشنطن تتمحور حول اطلاعهم على الأوضاع الراهنة، لافتاً إلى أن توقيت الزيارة وتزامنها مع بيان السفارة الأميركية بشأن حادثة قبرشمون صدفة، مؤكداً أن أي شخصية لبنانية تزور واشنطن تغتنم الفرصة لتناقش العقوبات وتحييد الوضع المالي والاقتصاد عن أي اهتزازات والاستمرار في دعم الجيش اللبناني، مشيراً إلى أن جدية في العقوبات والإجراءات المالية، ويبدو أن هناك نية جدية لتوسيعها.